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27.12.2020 - 17:27 | | İZMİR (AA) -

Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor'u 86-57 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57
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Karşılıklı basketlerle başlayan ve son 2 dakikasına 17-17 eşitlikle girilen ilk periyodu Pınar Karşıyaka 23-21 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında 23-23 eşitliği yakalayan rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 13. dakikasını 30-23 üstün geçtiği periyodu 47-30 galip bitirdi.

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 22 sayıya (52-30) yükselten ev sahibi ekip karşısında OGM Ormanspor, Holloway, Kidd ve Cevher'in basketieriyle 8-0'lık seri yakalamasına rağmen Pınar Karşıyaka üstünlüğünü korudu. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 24 sayı farkla 68-44 önde tamamladı.

Son periyotta farkı 32 sayıya kadar (84-52) çıkaran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-57 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 11, Henry 11, Onuralp Bitim 4, M'Baye 11, Morgan 9, Metecan Birsen 11, Arca Tülüoğlu 2, Mahir Ağva 7, Semih Erden 4, Kennedy 8, Yunus Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 5

OGM Ormanspor: Holloway 4, Hagins 10, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 13, Cevher Özer 8, Kikanovic 8, Hardy 3, Mert Alemdar 3, Erol Can Çinko, Tuna Han Dikmen 4, Kadir Bayram, Sinan Mertcan Gerhardt

1. Periyot: 23-21, Devre: 47-30, 3. Periyot: 68-44

Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor: 86-57

 

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