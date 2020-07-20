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20.07.2020 - 23:45 |

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Raymar Morgan'Ä± transfer etti

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaÅŸtÄ±.Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Raymar Morgan'Ä± transfer etti
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ING Basketbol Ligi ekiplerinden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ABD'li forvet Raymar Morgan'la anlaÅŸtÄ±.Â 

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 31 yaÅŸÄ±ndaki Morgan ile 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu olmak Ã¼zere 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Â En son Rusya'da Unics Kazan formasÄ± giyen tecrÃ¼beli basketbolcu 2011-2012 sezonunda kÄ±sa dÃ¶nem PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da mÃ¼cadele etti. Morgan, 2017-2018'de ise TOFAÅž'da forma giydi.Â 

Ã–te yandan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip geÃ§en sezon takÄ±mda forma giyen David John Kennedy'nin sÃ¶zleÅŸmesini 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu 2 yÄ±l daha uzattÄ±.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Raymar MorganÄ± transfer etti

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