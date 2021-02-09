Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 80-69

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın ilk dakikalarında ev sahibinin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Türk Telekom, Samet'in pota altından basketleriyle 11-2'lik seri yakaladı. Bu bölümün ardından rakibine 3 dakika boyunca skor şansı vermeyen Karşıyaka, M'Baye'nin skorer oyunuyla skoru periyodun bitimine 3 dakikada 21 saniye kala 11-11'e getirdi. Erdi'nin üç sayılık isabetiyle yeniden üstünlüğü yakalayan Telekom, Johnson'un serbest atışlarıyla ilk periyodu 20-16 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta Can'ın 3 sayılık basketleriyle farkı yeniden 9 sayıya çıkaran konuk ekibe Kaf-Kaf, Henry, M'Baye'yle karşılık verince oyuna denge geldi. Karşıyaka ilk yarınını bitimine 51 saniye kala Semih'in serbest atışıyla ilk kez 41-40 öne geçse de devre sonunda soyunma odasına 42-41 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda Morgan'ın üçlüğüyle başlayıp yeniden öne geçen Karşıyaka'ya Telekom Baldwin'in üçlüğüyle yanıt verdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyodu Pınar Karşıyaka, Metecan ve Henry'nin sayılarıyla 58-55 önde bitirdi. Dördüncü periyodun başında Yunus'un üçlüğüyle farkı ilk kez 6 sayıya çıkaran ev sahibi, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu. Farkı 13 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, salondan 80-69 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Duhan Köyiçi (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 8, Yunus (xx) 6, Kennedy (x) 2, M'Baye (xxx) 28, Morgan (xx) 9, Henry (xxx) 13, Metecan (xx) 8, Semih (xx) 6, Nusret (x), Mahir (x)

TÜRK TELEKOM: Johnson (xxx) 13, Baldwin (x) 5, Dekker (xxx) 10, Samet (xxx) 10, Wiltjer (xx) 6, Eric (xxx) 10, Muhammed (x) 2, Can (xxx) 10, Erdi (x) 3, Göktuğ (x)

1.PERİYOT: 16-20

İLK YARI: 41-42

3.PERİYOT: 58-55

5 FAUL: Henry (39.07) (Pınar Karşıyaka), Samet (39.20) (Türk Telekom)