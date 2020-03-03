Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Pınar Karşıyaka, Ukrayna deplasmanında
03.03.2020 - 10:18 | | İZMİR (AA)

Pınar Karşıyaka, Ukrayna deplasmanında

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'e konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, Ukrayna deplasmanında

Eleme turundan itibaren yer aldığı organizasyonda her iki grup aşamasını da lider tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın Kiev Basket ile yapacağı çeyrek final ilk maçı, Kiev Spor Sarayı'nda TSİ 20.30'da başlayacak.

Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa'da 222. karşılaşma

Avrupa kupalarında 222. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 221 müsabakada 118 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 593 sayı atıp, potasında 17 bin 105 sayı gördü.

Skorer Özel | Murat Özen
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

Son dakika | BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'la anlaşma sağladı

Son dakika | BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'la anlaşma sağladı

Ozan ve Merih’e kapılar kapalı

Ozan ve Merih’e kapılar kapalı

Gözbaşı: Çok anlamlı bir galibiyet oldu

Gözbaşı: Çok anlamlı bir galibiyet oldu

Sıradaki Haber