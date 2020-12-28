Pınar Karşıyaka uygun adım

Geçen sezondan beri başarılı çizgisini sürdürdüğü ligde 1 Aralık'ta Anadolu Efes'e deplasmanda yenildikten sonra aralık ayı içinde çıktığı 6 maçı da kazanan Kaf-Kaf, 14 maçta 11 galibiyetle lider Fenerbahçe Beko'yla aynı galibiyet sayısına ulaştı. Sezon başında mali kriterler nedeniyle 1 puanı silinen yeşil-kırmızılılar, bu nedenle üçüncü sırada bulunuyor. Karşıyaka'da koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süredir forma giyemeyen milli yıldızlar Semih Erden ve Metecan Birsen'in dönmesi de takıma moral oldu.

6 Aralık'taki Bursaspor deplasmanından sonra virüse yakalanan Metecan 21 gün sonra parkeye çıkarken, virüsü atlatlatmasına rağmen 1 Kasım'daki Türk Telekom deplasmanından beri 2 aydır forma giyemeyen Semih de ilk kez oynadı. Antrenör Ufuk Sarıca, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Brose Bamberg'e karşı kötü oynayıp yenildikten sonra takım olarak önemli reaksiyon gösterdiklerini söyledi. Sarıca, "Özellikle 2 ve 3'üncü periyottaki tempomuz, sertliğimiz ve akıcılığımız maçı koparan kısım oldu. Daha sonra tüm oyuncularımızı kullandık. Uzun süredir oynayamayan Semih ve Metecan forma giydi. İlk yarının bitmesine 1 hafta kala aslında ikinci durumdayız. Puan tablosunda eksi 1 puanın dezavantajını yaşıyoruz ama mutluyuz" dedi.