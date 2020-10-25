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25.10.2020 - 11:00 | | İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci

ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Darüşşafaka Tekfen’i 89-78 yenen Pınar Karşıyaka 3’te 3 yapmanın sevincini yaşadı.

Pınar Karşıyaka'da 3'te 3 sevinci
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 Antrenör Ufuk Sarıca karşılaşmanın sert ve tempolu geçtiğini söyledi. Rakipleriyle korakor bir mücadele ettiklerini dile getiren Sarıca, “Darüşşafaka’yı kutluyorum. Maçın içinde tüm oyunu kontrol etmemize rağmen hem rakibimizin enerjisinden hem de zaman zaman yaptığımız hatalardan dolayı maç yakın geçti. Özellikle tempolu oynadığımız dönemde yüksek skorlar bulabilirdik. Çok değerli bir galibiyet aldık. Bundan dolayı tüm ekibimi kutluyorum. Önümüzdeki hafta Basketbol Şampiyonlar Ligi başlayacak. Önemli maçlarımız olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Öte yandan Darüşşafaka Tekfen forması giyen Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca’nın oğlu Efe Sarıca maç öncesi babasıyla hasret giderdi. Birbirlerine sarılan ve başarılar dileyen baba oğul renkli görüntüler oluşturdu.

Pınar Karşıyakada 3te 3 sevinci

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