Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
31.10.2020 - 15:07 | | AA

Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABONE OL

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Oyuncunun Türk Telekom karşılaşmasının kafilesinden çıkarıldığı ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi sona erdi! İşte yeni teknik direktör...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül pişmanlığı!

Pınar Karşıyakada bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Eden Hazard antrenmanda gol şov yaptı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. THY Avrupa Ligi'nde MVP'ler Mirotic ve Grigonis
    THY Avrupa Ligi'nde MVP'ler Mirotic ve Grigonis
  2. Giresunspor-Ümraniyespor: 0-1
    Giresunspor-Ümraniyespor: 0-1
  3. Son dakika | Arkasspor'un maçı ertelendi
    Son dakika | Arkasspor'un maçı ertelendi
  4. Galatasaray HDI Sigorta: 3 - PTT: 0
    Galatasaray HDI Sigorta: 3 - PTT: 0
  5. Son dakika | Nurmagomedov'dan Macron'a tokat gibi cevap! Ayetle...
    Son dakika | Nurmagomedov'dan Macron'a tokat gibi cevap! Ayetle...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rumen tenisçi Simona Halep, Kovid-19'a yakalandı

Rumen tenisçi Simona Halep, Kovid-19'a yakalandı

Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika | Koray Günter Kovid-19'u yendi

Son dakika | Koray Günter Kovid-19'u yendi

TFF'den Songül Paksoy için başsağlığı mesajı

TFF'den Songül Paksoy için başsağlığı mesajı

Sıradaki Haber