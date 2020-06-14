PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'da Morgan gitti, Metecan kaldÄ±!

YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n kalan 3 aylÄ±k alacaÄŸÄ±nda indirim yaparak yeni sezona yayÄ±p 1+1 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme Ã¶nerdiÄŸi takÄ±mÄ±n en Ã¶nemli silahlarÄ±ndan Morgan, teklifi kabul etmedi.

SÃ¶zleÅŸmesindeki Ã§Ä±kÄ±ÅŸ opsiyonunu kullanan oyuncu Rusya'dan Unics Kazan'la el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Morgan, sÃ¶zleÅŸmesini tek taraflÄ± fesheden Crocker ve kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyen Triche'den sonra takÄ±mdan ayrÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ isim oldu.Â PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka ile Metecan arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ise olumlu sonuÃ§landÄ±. AntrenÃ¶r Ufuk SarÄ±ca'nÄ±n A Milli TakÄ±m'dan da Ã¶ÄŸrencisi olup kariyerinin en iyi sezonunu PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'de geÃ§iren Metecan'la 1+1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na yeniden anlaÅŸÄ±ldÄ±. Resmi imzalar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bÃ¼tÃ§e netleÅŸince atÄ±lacak. Ä°Ã§ transferde daha Ã¶nce Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus SonsÄ±rma'yla sÃ¶z kesip resmi imza attÄ±rmak iÃ§in bÃ¼tÃ§eyi bekleyen yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda Kennedy ve Onuralp'in durumu belirsiz. Semih Erden'in ise sÃ¶zleÅŸmesi sÃ¼rÃ¼yor. KarÅŸÄ±yaka'da BaÅŸkan Turgay BÃ¼yÃ¼kkarcÄ±, bÃ¼tÃ§eyi netleÅŸtirmek iÃ§in sponsor YaÅŸar Holding'le temasta.

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