PÄ±nar KarÅŸÄ±yakaâ€™da rota Åžampiyonlar Ligi

Seneye beÅŸinci kez dÃ¼zenleyeceÄŸi Åžampiyonlar Ligiâ€™ne sponsor bulan FIBAâ€™nÄ±n organizasyona katÄ±lacak takÄ±mlara Ã¶nemli miktarda katÄ±lÄ±m payÄ± vereceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Buna gÃ¶re SÃ¼per Lig ikincisi PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, kupaya katÄ±lÄ±rsa FIBAâ€™dan 400 bin Euro katÄ±lÄ±m payÄ± alacak. FIBA sezon iÃ§inde son 16â€™ya kalan takÄ±mlara 20 bin, son 8â€™e kalanlara 30 bin Euro daha Ã¶deyecek. Åžampiyon olan takÄ±m 900 bin Euro Ã¶dÃ¼l alÄ±p katÄ±lÄ±m bedeli dÄ±ÅŸÄ±nda toplam 1 milyon Euro daha kazanacak.Â

Ã–dÃ¼lleri daha az ama Euroleagueâ€™den sonra ikinci prestijli organizasyon olan ULEB Eurocupâ€™Ä±n da PÄ±nar KarÅŸÄ±yakaâ€™yÄ± yeni sezonda kupaya almaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ancak Åžampiyonlar Ligiâ€™nin gelirleri nedeniyle Kaf-Kafâ€™Ä±n rotasÄ±nÄ± buraya kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. FIBAâ€™da transfer yasaklÄ±sÄ± olan KarÅŸÄ±yakaâ€™ya sezon baÅŸÄ±nda Avrupaâ€™dan alÄ±nacak olasÄ± para ilaÃ§ gibi gelecek. Daha Ã¶nce Eurocupâ€™ta 2013-2016, Åžampiyonlar Ligiâ€™nde ise 2016-2018 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda mÃ¼cadele edip iki organizasyonda da Ã§eyrek final oynamayÄ± baÅŸaran KarÅŸÄ±yaka, 2 sezondur yer aldÄ±ÄŸÄ± Avrupaâ€™nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kupa organizasyonu FIBA Europe Cupâ€™ta bu yÄ±l yarÄ± finale kalmÄ±ÅŸ ancak finaller koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden yeni sezon Ã¶ncesine ertelenmiÅŸti.