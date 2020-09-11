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11.09.2020 - 15:23 | | İZMİR (AA) -

Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da taraftar görselleri, seyircisiz maçlar boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yer alacak.

Pınar Karşıyaka'da tribünlere taraftar görselleri konulacak
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İzmir Kulübü'nün ana sponsoru olan Pınar firmasından yapılan açıklamada, "@pinarlayasam" instagram hesabından gerçekleştirilen yarışmayı kazanan 100 taraftarın görsellerinin, salona konulacağı belirtildi.

Görsellerin öncelikle 17-19 Eylül'deki Pınar Kupası'nda ve sezon boyunca seyircisiz müsabakalarda salonda yer alacağı bildirildi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, instagram hesabından "#pınarcup2020" etiketi ile Karşıyaka Spor Kulübü temalı fotoğrafını paylaşması gerekiyor.

Pınar Karşıyakada tribünlere taraftar görselleri konulacak

 

 

 

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