KarÅŸÄ±yaka Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Turgay BÃ¼yÃ¼kkarcÄ±, koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n geÃ§mesi halinde, mÃ¼cadele ettikleri FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±'nda format deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmesi ve oynanacak DÃ¶rtlÃ¼ Final'e de ev sahipliÄŸi yapma Ã¶nerisinde bulunduklarÄ±nÄ± bildirdi.Â

BÃ¼yÃ¼kkarcÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± bu kadar bÃ¼yÃ¼k boyutta deÄŸilken FIBA Avrupa KupasÄ±'nÄ±n formatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini ve DÃ¶rtlÃ¼ Final'in Ä°zmir'de dÃ¼zenlenmesini Ã¶nderdiklerini aktardÄ±.

VirÃ¼s tehdidinin 45 gÃ¼n sonra azalacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiÄŸini vurgulayan BÃ¼yÃ¼kkarcÄ±, "45 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reden sonra sezona devam edilebileceÄŸini umuyorum. Tabii ki bu bir umut. EÄŸer bu umudum gerÃ§ekleÅŸecek olursa, Ä°zmir'de tarafÄ±mÄ±zdan dÃ¼zenlenecek DÃ¶rtlÃ¼ Final iÃ§in teklifimiz geÃ§erliliÄŸini koruyacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

BÃ¼yÃ¼kkarcÄ±, kulÃ¼p bÃ¼nyesindeki herkese 1 hafta izin verdiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Sorun uzayacak olursa, FIBA'nÄ±n Ã¶zellikle oyuncu Ã¶demeleri konusunda bir karar vermesini bekliyoruz. Seyircisiz oynanan ya da hiÃ§ oynanamayacak olan maÃ§lar sonucunda kulÃ¼pleri reklam ve hasÄ±lat gelirlerinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§ek. Bu durumda FIBA'nÄ±n vereceÄŸi genel karar, kulÃ¼plerle oyuncular arasÄ±nda hukuki sorunlar meydana gelmemesini saÄŸlar. Yine de tehdidin ortadan kalkmasÄ±nÄ±, gerek FIBA'da gerekse de ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde sezonun tamamlanmasÄ±nÄ± diliyoruz. MaÃ§lar oynanabilecek duruma gelirse, TÃ¼rkiye ligi iÃ§in play-off formatÄ± deÄŸiÅŸtirilip, maÃ§ sayÄ±sÄ± azaltÄ±labilir."Â

Ä°ki TÃ¼rk takÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ± final vizesi aldÄ±ÄŸÄ± FIBA Avrupa KupasÄ±'nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Almanya'dan medi Bayreuth, BahÃ§eÅŸehir Koleji ise Danimarka'dan Bakken Bears ile eÅŸleÅŸmiÅŸti.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± askÄ±ya alan FIBA, geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak gerekli kararlarÄ±n alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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