Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri
01.02.2021 - 11:58 | |             Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)-

Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri

ING Basketbol Ligi'nde evinde Tofaş'ı 90-71 mağlup ederek üst üste 11'inci galibiyetini alan ve kulüp tarihinin en iyi serisini yakalayan Pınar Karşıyaka, kendi rekorunu kırmanın sevincini paylaşıyor.

Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri
ABONE OL

Ligde 9'uncu haftada evinde Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yenerek başladığı seride sırasıyla Frutti Extra Bursaspor'u 94-81 (D), Fenerbahçe Beko'yu 83-79, Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 (D), Galatasaray'ı 86-74 (D), OGM Ormanspor'u 86-57, Beşiktaş Icrypex'i 84-72 (D), Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u (D) 86-78, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65, Aliağa Petkimspor'u 85-75 (D) ve Tofaş'ı 90-71 mağlup eden Kaf-Kaf, bu periyotta rakip potalara 938 sayı bırakırken, potasında 808 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka'nın başında bir kez lig şampiyonluğu, 1 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan başantrenör Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı takımla yeni bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyor.

Tofaş galibiyeti sonrası iyi bir takımı yendiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Arka arkaya kazanmaya devam ediyoruz. Avrupa ile beraber art arda 14'üncü galibiyetimiz oldu. Bu önemli bir meziyet. Kazanmak gerçekten bir karakter. Çok sert maçlar oynuyoruz. Biz geri adım atan bir takım değiliz. Takımımı kutluyorum. Bunun devamı için her gün çalışıyoruz. Beraber inanıyoruz. İnşallah devamını da sağlayacağız" diye konuştu.
Pınar Karşıyaka, ligde cumartesi günü Darüşşafaka Tekfen'e konuk olacak.

Pınar Karşıyakadan müthiş seri

 

 

Trabzonspor'un Süper Kupa zaferinin perde arkası
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Güven İtalya'da! Atkıyla poz...
    Güven İtalya'da! Atkıyla poz...
  2. Transferin bitimine saatler kala şok ayrılık!
    Transferin bitimine saatler kala şok ayrılık!
  3. Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler
    Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler
  4. Ümit Karan: Kötü bir yenilgi aldık
    Ümit Karan: Kötü bir yenilgi aldık
  5. Fransa'da Lille fırtınası
    Fransa'da Lille fırtınası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri

Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri

Göztepe Ünal Karaman'la gülemedi

Göztepe Ünal Karaman'la gülemedi

Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı

Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı

Hataysporlu Mame Diouf, performansıyla dikkati çekiyor

Hataysporlu Mame Diouf, performansıyla dikkati çekiyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet