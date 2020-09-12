Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Pınar Karşıyaka’nın Antalya kabusu
12.09.2020 - 11:46 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Pınar Karşıyaka’nın Antalya kabusu

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezona iddialı hazırlanan Pınar Karşıyaka, Antalya’da katıldığı özel turnuva Gloria Cup 2’de hem koronavirüs korkusu, hem sakatlık şoku yaşadı.

Pınar Karşıyaka’nın Antalya kabusu
ABONE OL

 Organizasyondaki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko’yu 72-65 yenerek iddiasını kanıtlayan Kaf-Kaf, Sırp ekibi Kızılyıldız’la oynayacağı karşılaşma öncesi rakip takımlarda çıkan koronavirüs vakalarıyla şaşkına döndü. Turnuvaya katılan Galatasaray, Tofaş ve Türk Telekomlu oyuncularda virüse rastlanınca bu takımlar organizasyondan çekilip Antalya’dan ayrıldı. 

Karşıyaka, bu moral bozukluğuyla çıktığı maçta Kızılyıldız’a 74-63 yenilirken DJ Kennedy’nin sakatlanmasının üzüntüsünü yaşadı. Karşıyaka kadrosunun en etkili isimlerinden Kennedy’nin diz çapraz bağlarının kopmasından endişe ediliyor. ABD’li forvetin durumu çekilecek MR’ın ardından belli olacak. Kennedy çapraz bağı ameliyatı olursa 6-7 parkelerden uzak kalıp sezonun çok büyük bölümünü kaçıracak. Kaf-Kaf koronavirüs vakaları nedeniyle kupayı Kızılyıldız maçı sonrası erken bitirip İzmir’e döndü. Yeşil-kırmızılıların futbol takımı da 3. Lig’de geçen temmuz ayında Antalya’da Play-Off oynamış, finalden önce bir oyuncusunun virüs testinin pozitif çıkmasının şokunu yaşayıp finalde penaltılarla 2. Lig’i kaçırmıştı.

Necip Uysal'dan idmanda harika röveşata...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Hüseyin Üneş'ten Farnolle'yi övgü
    Hüseyin Üneş'ten Farnolle'yi övgü
  2. Akhisarspor'da Cikalleshi de gitti
    Akhisarspor'da Cikalleshi de gitti
  3. Galatasaray - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Galatasaray - Gaziantep FK maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. St. Etienne - Strasbourg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    St. Etienne - Strasbourg maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  5. Son dakika | Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrıldığını açıkladı
    Son dakika | Bülent Korkmaz, Konyaspor'dan ayrıldığını açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Covid-19 test sonucu pozitif

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Covid-19 test sonucu pozitif

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef ve Kalinic'i bitirdi!

Transfer haberleri | Beşiktaş, Josef ve Kalinic'i bitirdi!

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı

Son dakika haberler - Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Nazım Sangare ısrarı

Sıradaki Haber