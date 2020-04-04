PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n kulaÄŸÄ± FIBA'da

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir kabus yaÅŸatÄ±p bÃ¼tÃ¼n spor organizasyonlarÄ±nÄ± durduran koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden sezona verilen arada yabancÄ±larÄ±nÄ± Ã¼lkelerine gÃ¶nderip bekleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼ren PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n kulaÄŸÄ± FIBA'nÄ±n vereceÄŸi kararda. Hafta iÃ§inde ara verilen Åžampiyonlar Ligi'nin 8'li final olarak tek ÅŸehirde, yeni sezon Ã¶ncesi 30 EylÃ¼l-4 Ekim tarihleri arasÄ±nda oynanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan FIBA, KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Europe Cup'a ilgili kararÄ±nÄ± henÃ¼z duyurmadÄ±.

FIBA Europe Cup'Ä±n da DÃ¶rtlÃ¼ Final olarak Åžampiyonlar Ligi gibi yeni sezon Ã¶ncesine kaydÄ±rÄ±lma ihtimalinin aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. FIBA, 12 Mart'ta durdurduÄŸu organizasyonun ulusal liglerin bitimine kadar askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Europe Cup'ta PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, yarÄ± finalde Almanya'dan Medi Bayreuth, yine adÄ±nÄ± son 4'e yazdÄ±ran BahÃ§eÅŸehir Koleji ise Danimarka'dan Bakken Bears'le eÅŸleÅŸmiÅŸti. TakÄ±mlarÄ±n bu sezon iÃ§in sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin geleceÄŸi de belirsizliÄŸini korurken BahÃ§eÅŸehir Koleji 2 hafta Ã¶nce tÃ¼m yabancÄ±larÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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