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26.10.2020 - 11:28 | | Ä°ZMÄ°R (AA) -

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n rakibi Bilbao Basket

GeÃ§en sezon favoriler arasÄ±nda gÃ¶sterildiÄŸi FIBA Erkekler Avrupa KupasÄ±â€™nda yarÄ± finale kadar yÃ¼kselmesine raÄŸmen organizasyonun iptal edilmesiyle kupa hedefine ulaÅŸamayan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde 3. kez sahne alacak. Avrupa kupalarÄ±nda 223 maÃ§a Ã§Ä±kan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, bu mÃ¼sabakalarda 120 galibiyet, 101 maÄŸlubiyet ve 2 beraberlik aldÄ±.Â

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n rakibi Bilbao Basket
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TÃ¼rkiye'yi Avrupa kupalarÄ±nda 24. kez temsil edecek PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, bu sezon 3. defa yer alacaÄŸÄ± FIBA Åžampiyonalar Ligi'nde ilk maÃ§Ä±nÄ± yarÄ±n Ä°spanya'da Bilbao Basket karÅŸÄ±sÄ±nda oynayacak.

Avrupa macerasÄ±na 1975-1976 sezonunda KoraÃ§ KupasÄ± ile adÄ±m atan Ä°zmir temsilcisi, en iyi derecesini ise 2013'te elde etti.

FIBA EuroChallenge KupasÄ±'nÄ±n 2012-2013 sezonu Ä°zmir'deki DÃ¶rtlÃ¼ Final'de baÅŸantrenÃ¶r Ufuk SarÄ±ca yÃ¶netiminde finalde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, SarÄ±ca ile THY Avrupa Ligi'nde de mÃ¼cadele etmeyi baÅŸardÄ±.

YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, geÃ§en sezon favorileri arasÄ±nda gÃ¶sterildiÄŸi FIBA Avrupa KupasÄ±'nda adÄ±nÄ± son 4 takÄ±m arasÄ±na yazdÄ±rmasÄ±na raÄŸmen yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle organizasyonun iptal edilmesiyle kupayÄ± kazanma ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti.

Bu yÄ±l 24. kez Avrupa'da sahne alacak PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Ã¼st Ã¼ste 11. kez TÃ¼rkiye'yi Avrupa kupalarÄ±nda temsil edecek.

Bu sezon ilk rakip Bilbao

Daha Ã¶nce 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarÄ±nda TÃ¼rkiye'yi FIBA Åžampiyonalar Ligi'nde temsil eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, organizasyonda bu sezon F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, Ä°talya'dan Fortitudo Bologna ve Ä°spanya'dan Bilbao takÄ±mlarÄ±yla mÃ¼cadele edecek.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, ilk 2 ekibin yoluna devam edeceÄŸi grubun ilk maÃ§Ä±nda yarÄ±n TSÄ° 22.30'da Bilbao Arena'da Bilbao'ya konuk olacak.

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi yapÄ±lan Kovid-19 testleri negatif Ã§Ä±kan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka kafilesi Ã¶ÄŸleden sonra Ã¶zel uÃ§akla Ä°spanya'ya gidecek.

27 farklÄ± Ã¼lke takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

Avrupa kupalarÄ±nda ÅŸimdiye kadar 28 farklÄ± Ã¼lkeden takÄ±mlarla mÃ¼cadele eden PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, TÃ¼rk ve BelÃ§ika temsilcileriyle 18, Fransa ve Rusya ekipleriyle 17, Ä°talyan rakiplerine karÅŸÄ± ise 16 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

Avrupa kupalarÄ±nda 224. maÃ§Ä±na yarÄ±n Ã§Ä±kacak olan Ä°zmir temsilcisi, geride kalan 223 karÅŸÄ±laÅŸmada 120 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldÄ±. YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, bu mÃ¼sabakalarda 17 bin 770 sayÄ± atÄ±p potasÄ±nda 17 bin 243 sayÄ± gÃ¶rdÃ¼.

PÄ±nar KarÅŸÄ±yakanÄ±n rakibi Bilbao Basket

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