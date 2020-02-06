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06.02.2020 - 10:50 | | İZMİR (İHA)

Pınar Karşıyaka’nın rakibi Kyiv Basket

FIBA Europe Cup’ta grubunu yenilgisiz olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, çeyrek finalde Ukrayna ekibi Kyiv Basket ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka’nın rakibi Kyiv Basket

FIBA Europe Cup L grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, adını çeyrek finale yazdırmayı başarırken, yeşil-kırmızılı ekibin FIBA Europe Cup Çeyrek Final Turundaki rakibi Ukrayna ekibi Kyiv Basket oldu. Çeyrek final turunda ilk karşılaşma 4 Mart’ta Ukrayna’da, rövanş karşılaşması ise 11 Mart’ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanacak.

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