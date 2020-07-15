15.07.2020 - 13:42 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â Â
PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n Åžampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleÅŸti
Basketbolda Avrupa kupalarÄ±nda yeni sezonda FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde mÃ¼cadele edecek PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n rakipleri belli oldu.
FIBA Åžampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n rakipleri belli oldu.
Ä°sviÃ§re'de bugÃ¼n yapÄ±lan kura Ã§ekimi sonucunda D Grubu'nda yer alan yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n rakipleri AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Hapoel Holon (Ä°srail), Retabet Bilbao (Ä°spanya), Cholet Basket (Fransa), Fortitudo Bologna (Ä°talya) oldu. Grupta yer alacak son takÄ±m Balkan BC-Tsmoki Minsk ve London Lions-Neptuna Klaipeda arasÄ±nda oynanacak eleme maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan netlik kazanacak.
FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde normal sezon, 13 Ekim'de oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarla baÅŸlayacak.
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