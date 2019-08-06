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06.08.2019 - 18:56 | | ANKARA (AA)

Pinto 3 yıl daha Ankaragücü'nde

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon da takımda forma giyen Portekizli sol bek Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Pinto 3 yıl daha Ankaragücü'nde
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Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinto, "Tekrar Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Taraftarlarımıza sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve Pinto'nun yetkilisi Erdem Karagöl de yer aldı.

 

 

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