Pique'nin kararı İspanya'da tartışılıyor

İspanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakacağını açıklayan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'yi tartışıyor.



Bazılarına göre "şaşırtıcı", bazılarına göre de "beklenen" bir kararla 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakacağını duyuran Pique, İspanyol futbolunda ana gündem maddesi oldu.



Pique'nin Arnavutluk maçının ardından sosyal medyada hakkında yazılanları görünce çok üzüldüğünü belirten İspanyol basını, Barcelonalı futbolcunun daha önceden aldığı İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndan sonra bırakma kararını, o anki ruh haliyle hemen açıklama gereği duyduğunu yazdı.



İspanya Futbol Federasyonu kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, "Pique'yi hiç o kadar üzgün görmedik ama sonuna kadar onun yanındayız." denilirken, futbolcunun yakın çevresine "İspanya Milli Takımı'na bağlı olduğumu göstermek için daha ne yapmam gerekir? Heyecanımı kaybetmeye başladım" dediği ileri sürüldü. Federasyon yöneticilerinin de görüşlerine dayanarak, "Pique geri adım atıp, milli takımı bırakmayacaktır." ifadesini öne çıkaran ülke basını, başta İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui olmak üzere herkesin bu futbolcuya destek vermeye çalıştığını vurguladı.



Gerard Pique'nin son zamanlarda uğradığı suçlamalardan dolayı milli takımı bırakmak için haklı gerekçelerinin olduğunu savunan İspanyol basını ve köşe yazarları, buna rağmen tecrübeli futbolcuya "gitme" çağrısı yaptı. AS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alfredo Relano, kaleme aldığı bir yazıyla Pique'den özür diledi. Relano, yanlış anlaşılan milli formanın kollarının kesilmesi olayında, kısa bir süreliğine olsa da AS gazetesinin de internet sayfasında sorumsuzca haber yaptığını ifade ederek, gazetesi adına özür dilemek istediklerini belirtti. Relano ayrıca, "Messi'nin yaptığı gibi umarım Pique de yeniden düşünür." diye yazdı.



Bu arada Pique'nin aldığı kararın yankıları İspanyol siyasetine kadar uzandı. Katalan milliyetçisi olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), meclise sunduğu önergede, 1999'da kabul edilen spor kanununun 47.1 maddesinde yer alan "Milli sporcular, uluslararası müsabakalar için çağrılmaları halinde milli takım kadrosuna katılmak zorundadır." ifadesinde değişiklik yapılıp, zorunluluğun kaldırılmasını istedi. ERC, geçmişte Barcelona'da forma giyen ve Katalan milliyetçiliğiyle tanınan Oleguer Presas'ın 2005'te İspanya Milli Takımı'na çağrıldığı sırada kamp esnasında dönemin milli takım teknik direktörü Luis Aragones ile konuşup, bir daha asla milli formayı giymediğini hatırlattı.



Son iki yıldır İspanya Milli Takımı'nda çıktığı maçlarda bazen Madridliler, bazen de İspanyol milliyetçisi küçük gruplar tarafından ıslıklanarak protesto edilen ve "İspanya karşıtlığı" yaptığı öne sürülen Pique, son olarak 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda deplasmanda Arnavutluk'a karşı oynadıkları mücadelede formasının kollarını kestiği için eleştirilmişti. Pique, formasının kollarını "İspanya bayrağının renklerini taşımamak için kesti." şeklinde yapılan suçlamaların ardından Rusya'daki Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakacağını açıklamıştı. İspanya Futbol Federasyonu ise tartışmaya yol açan uzun kollu milli formanın kesilen tarafında, İspanya bayrağı veya bayrak renklerinin olmadığını belirtmişti.

