Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Pirlo: "Demek ki birilerini rahatsız ediyorum"
02.12.2020 - 07:10 |

Pirlo: "Demek ki birilerini rahatsız ediyorum"

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, Dinamo Kiev maçı öncesi yaptığı açıklamada göreve geldiğinden bu yana aldığı eleştirilerle ilgili konuştu.

Pirlo: "Demek ki birilerini rahatsız ediyorum"
ABONE OL

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, göreve geldiğinden bu yana eleştirildiğinin farkında olduğunu belirterek konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Genç teknik adam eleştirilmeye futbolculuk kariyerinden beri alışık olduğunu belirterek, "Eleştiriyi severim, bu birini kızdırdığım anlamına geliyor" diye konuştu. Dinamo Kiev ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Pirlo, maça iyi hazırlandıklarını belirterek gelişmeye devam eden oyunları için önemli bir sınav vereceklerini ifade etti.

İtalya'da son 9 sezonun şampiyonu Juventus, Serie A'da bu sezon çıktığı 9 maçta 17 puan toplayarak 4. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan toplayarak son 2 maç öncesinde gruptan çıkmayı Barcelona ile birlikte garantilemişti.

Pirlo: Demek ki birilerini rahatsız ediyorum

Kemal Belgin: "Mert Hakan transfer edilince yer yerinden oynadı ama adam ortada yok"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Zidane'dan istifa sorusuna yanıt
    Zidane'dan istifa sorusuna yanıt
  2. Porto istediğini aldı!
    Porto istediğini aldı!
  3. Pirlo'dan bomba açıklamalar!
    Pirlo'dan bomba açıklamalar!
  4. Colin Kazım İlk golünü attı
    Colin Kazım İlk golünü attı
  5. Galatasaray’ın hamalı Taylan!
    Galatasaray’ın hamalı Taylan!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'ta Rosier operasyonu

Son dakika | Beşiktaş'ta Rosier operasyonu

Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler sorgulanmaya başladı!

Son dakika | Fenerbahçe'de yeni transferler sorgulanmaya başladı!

Misli.com Beşiktaş'ın resmi bahis sponsoru oldu

Misli.com Beşiktaş'ın resmi bahis sponsoru oldu

Liverpool-Ajax: 1-0

Liverpool-Ajax: 1-0

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet