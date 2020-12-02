Pirlo: "Demek ki birilerini rahatsız ediyorum"

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo, göreve geldiğinden bu yana eleştirildiğinin farkında olduğunu belirterek konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Genç teknik adam eleştirilmeye futbolculuk kariyerinden beri alışık olduğunu belirterek, "Eleştiriyi severim, bu birini kızdırdığım anlamına geliyor" diye konuştu. Dinamo Kiev ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Pirlo, maça iyi hazırlandıklarını belirterek gelişmeye devam eden oyunları için önemli bir sınav vereceklerini ifade etti.

İtalya'da son 9 sezonun şampiyonu Juventus, Serie A'da bu sezon çıktığı 9 maçta 17 puan toplayarak 4. sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan toplayarak son 2 maç öncesinde gruptan çıkmayı Barcelona ile birlikte garantilemişti.