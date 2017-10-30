Pistons son şampiyonu deplasmanda geçti

NBA'e 7 maçla devam edildi. Pistons, Oracle Arena'da konuk olduğu Warriors'ı 115-107 mağlup ederek sezonun henüz 7. maçında rakibine evindeki ikinci yenilgisini yaşattı.

Beş galibiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde bulunan Pistons'ta Avery Bradley 23, Reggie Jackson 22, Tobias Harris ve Ish Smith 16'şar sayı üretti.

Üçüncü mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta Klay Thompson 29, Kevin Durant 28, Stephen Curry 27 sayı attı.

Cavaliers üst üste 3. kez yenildi

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği New York Knicks'e 114-95 mağlup olarak art arda 3. kez kaybetti.

Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 16 sayı, 10 ribaunt, Kevin Love 22 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Cedi Osman karşılaşmada bir dakika 44 saniye süre aldı.

İkinci maçını kazanan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 34 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kristaps Porzingis 32 sayı, 12 ribaunt, Courtney Lee 15 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 106-117

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 97-94

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 111-124

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 120-113

Sacramento Kings-Washington Wizards: 83-110

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 95-114

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 107-115