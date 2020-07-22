Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! (CANLI)
Süper Lig'e yükselecek olan son takımın belirleneceği play-off ilk maçlarında yarı finaller bu akşam oynanıyor. Bursaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmenin hesaplarını yapan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf büyük avantaj elde edecek. Bu eşleşmeden galip ayrılan ve bir üst tura çıkan takım Fatih Karagümrük Akhisarspor maçının galibi ile oynayacak. İki takım arasında oynanacak olan play-off final maçında kazanan takım yoluna Süper Lig'de devam edecek.
Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off eşleşmelerinde ilk maçlar bu akşam oynanıyor. Bursaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken Fatih Karagümrük ise Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.
Bu eşleşmeden galip ayrılan ve bir üst tura çıkan takım Fatih Karagümrük Akhisarspor maçının galibi ile oynayacak. İki takım arasında oynanacak olan play-off final maçında kazanan takım yoluna Süper Lig'de devam edecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Özer, Traore, Seleznyov
Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, M. Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, M. Akyüz
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF İLK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.