Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor'un konuğu Adana Demirspor! (CANLI)

Play-off yarı final ilk maçında Bursaspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Süper Lig'e yükselen son takımın belirleneceği play-off eşleşmelerinde ilk maçlar bu akşam oynanıyor. Bursaspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ederken Fatih Karagümrük ise Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu eşleşmeden galip ayrılan ve bir üst tura çıkan takım Fatih Karagümrük Akhisarspor maçının galibi ile oynayacak. İki takım arasında oynanacak olan play-off final maçında kazanan takım yoluna Süper Lig'de devam edecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Özer, Traore, Seleznyov

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, M. Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, M. Akyüz

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR PLAY-OFF İLK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Bursaspor-Adana Demirspor play-off ilk maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.