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22.07.2020 - 13:52 |

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı

Play-off yarı final ilk maçında Karagümrükspor evinde Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı. Böylece Manisa ekibi rövanş öncesi avantajı kaptı. Fatih Karagümrük-Akhisarspor eşleşmesinde iki maçın ardından galip olan takım finalde Bursaspor-Adana Demirspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final mücadelesinde kazanan taraf Süper Lig'e adını yazdıracak.

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı
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Play-off yarı final ilk maçında Karagümrükspor, Akhisarspor'u ağırladı.

Play-off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük, Akhisarsporla 3-3 berabere kaldı

Mücadelenin 18. dakikasında Sabo'nın penaltıdan attığı golle geçen Karagümrük, 34. dakikada Bertuğ'nun beraberlik golü engel olamadı. İstanbul ekibi 59. dakika Sobiech'le bir kez daha öne geçti. Fakat 84. dakika sahneye çıkan Erhan Çelenk, takımı Akhisar adına topu ağlara gönderek skoru eşitledi. 87. dakika Koray'la bir gol daha bulan Karagümrük öne geçti. Fakat son dakikada Akhisar, Uğur'la bir gol daha bularak beraberliği yakaladı. 

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca rövanş öncesi Manisa ekibi avantajı elde eden taraf oldu. 

 Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Temmuz Pazar günü Manisa'da yapılacak. Yarı final eşleşmelerinde rakiplerine üstünlük kuran takımların 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacağı finalin yeri daha sonra açıklanacak.

 

 Karagümrük taraftarından meşale şov

 Karagümrük taraftarı, Akhisarspor maçı esnasında stadın yanında yer alan evlerden meşale gösterisi yaptı.
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Fatih Karagümrüklü taraftarlar takımlarını Akhisarspor karşısında yalnız bırakmadı. Korona virüs dolasıyla tribünde yer alamayan taraftarlar stadın hemen dışında bulunan evlerden takımlarına destek verirken, meşale gösterisi yaptı.

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