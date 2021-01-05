Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Podolski: Bu değerli forma için sonuna kadar savaşacağım
05.01.2021 - 12:38 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -

Podolski: Bu değerli forma için sonuna kadar savaşacağım

FRAPORT TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, "Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor'umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım" dedi.

ABONE OL

FRAPORT TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Podolski, "Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor'umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Podolski'nin Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı takım ve Fraport TAV Antalyaspor formasıyla sosyal medya hesabından yaptığı "Maç günü. Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" paylaşımını taraftar eleştirdi. Kendisine yönelik eleştiriler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız futbolcu, taraftarın gönlünü aldı.

Podolski, Antalya Stadyumu'ndaki fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kariyerim boyunca formasını giydiğim her kulüp için kendimi adadım ve elimden gelen her şeyi verdim. Bu benim karakterim. Antalyaspor'umuz için de bu, yine ilk günden bu yana böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Bu değerli forma için de sonuna kadar savaşacağım. Saygılar."

 

Podolski: Bu değerli forma için sonuna kadar savaşacağım

 

Uzay Gökerman'dan çarpıcı yorum! "Erol Bulut'un yaptığını Fatih Terim yapsaydı..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray 7 eksikle Konya deplasmanında! Konyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
    Galatasaray 7 eksikle Konya deplasmanında! Konyaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
  2. Aboubakar İstanbul'da!
    Aboubakar İstanbul'da!
  3. Miljkovic sağlık kontrolünden geçti
    Miljkovic sağlık kontrolünden geçti
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Podolski'den cevap geldi!
    Podolski'den cevap geldi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kartal zirveyi kaybetmek istemiyor

Kartal zirveyi kaybetmek istemiyor

Altay'da Deniz Kadah iddiası

Altay'da Deniz Kadah iddiası

Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

Son dakika | Beykan Şimşek resmen Göztepe'de!

Son dakika | Beykan Şimşek resmen Göztepe'de!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet