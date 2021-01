Podolski: Galatasaray'a gol atarsam, sevinmem

Antalya'nın süperstarı Podolski, Galatasaray maçı öncesi FANATİK'e konuştu.

'Performansımız yeterli değil'

4 maçlık bir namağlup serisinin ardından önce Rize sonra da Hatay'a kaybettik. Normalde bu takımlara kaybetmememiz gerekiyor. Performansımız yeterli değil. Özellikle Hatay karşısında hiçbir şey ortaya koyamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Maçları kaybedebilirsiniz ancak bu şekilde olmamalı. Hatay alt ligden geldi, evimizde bize karşı pres yaptı ve oynadı. Sahamızda bunların olmaması lazım. Böyle uzun bir sezonda bunun üstesinden gelmeli ve ayakta kalmalısınız. Daha agresif olmalı, bu kadar kolay goller yememeli ve ofansif anlamda gelişmeliyiz.

'Hepimiz aynı yoldayız'

Sporun içinde böyle inişler ve çıkışlar oluyor. Herkesin bunlarla başa çıkması gerek. Her oyuncu zaten şu an bunun üzerine düşünüyor. Bu problemi çözmemiz gerek. Sıralama açısından çok kötü bir durumda değiliz ama sahadaki görüntüden memnun değiliz. Daha iyi olmak zorundayız. Teknik ekip, yönetim ve oyuncular; hepimiz aynı yoldayız. Potansiyelimiz var ve bunu hem saha içi hem de dışında kullanmalıyız!

'Her zaman saygı duyuyorum'

Galatasaray'a karşı oynayacağım için mutluyum ama taraftarların olmaması da üzücü. Oradaki arkadaşlarımı tekrar göreceğim için sevinçliyim. Türk Telekom'a Antalyaspor oyuncusu olarak, kazanmak için gidiyorum. Futbolcuysanız, her zaman kazanmak istersiniz. Ancak gol atarsam sevinmem. Asla eski takımlarıma karşı gol attığımda sevinmedim. Galatasaray'da iyi hatıralarım var ve kulübe karşı her zaman saygı duyuyorum.

Galatasaray maçına konsantre olmak zor olacak mı?

Sadece Galatasaray'a karşı değil, her maç için motivasyon lazım. Rakip kim olursa olsun yüzde 100'ünde oynamalısın. 6-0 ağır bir yenilgi ama 3 günde bir maç oynuyoruz. Telafi etme şansımız var. Galatasaray güçlü ve ligin lideri.3 puan için sahaya çıkacağız.