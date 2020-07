Podolski milli takımı bıraktı

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Tecrübeli futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da kadrosunda yer aldığı Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını, sosyal medya hesabından duyurdu.



Lukas Podolski, bırakma kararını Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile paylaştığını belirterek, "Artık milli takımda forma giyemeyeceğim. Bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri ailem, onlara daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Bu kararı vermekte çok zorlandım. Milli takımın kalbimde her zaman ayrı bir yeri oldu. Bu her zaman böyle kalacak. EURO 2016 sonrası bu kararı bolca düşünme fırsatı buldum. Her şeyin bir sonu vardır. Benim için de artık Alman Milli Takımı ile ilgili süreç noktalanmıştır." ifadelerini kullandı.



Alman Milli Takımı için yaptığı işlerden gurur duyduğunu anlatan 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Orada geçirdiğim zaman, arkadaşlık ve birliktelikten başka hiçbir şey beni mutlu edemez. İki yaşında kolunun altında topla Almanya'ya gelen bir çocuktan Dünya Kupası'na uzanan yolculuk, rüyalarımın bile ötesine geçti. Alman Milli Takımı ile çok büyük başarılar yakaladım, bu sayede çok iyi insanlar tanıdım çok iyi arkadaşlıklar edindim. Alman Futbol Federasyonuna, takımımızın arka plandaki isimlerine, takım arkadaşlarıma, hocama, Rudi Völler'e, Klinsmann'a, özellikle de Joachim Löw'e çok teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkür sizlere ve taraftarlara. Kötü zamanda bile yanımda oldunuz. Umarım desteklerinizin karşılığını verebilmişimdir. Çok teşekkürler. Umarım 2018'de kupa Almanya'ya gider. Artık takımın büyük taraftarlarından biriyim."

Podolski, 2004 yılında ilk kez formasını giydiği Almanya Milli Takımı'nda görev aldığı 129 maçta 48 kez gol atma başarısı gösterdi. Almanya ile 7 büyük turnuvaya katılan ve 2014'te Dünya Kupası'nı kaldıran Podolski, 2006 Dünya Kupası'nda da en iyi genç futbolcu ödülünü aldı.