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10.04.2020 - 16:25 | | Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Podolski pazar alışverişinde

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Serik ilçesinde cuma pazarında alışveriş yaptı.

Podolski pazar alışverişinde

Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, alışveriş yapmak için ilçedeki cuma pazarına geldi. Pazarda halkın ilgisiyle karşılaşan Podolski, bol bol meyve ve sebze aldı. Podolski'nin alışveriş sırasında maske takması dikkati çekti.


Podolski pazar alışverişinde

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