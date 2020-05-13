Podolski transferini resmen doğruladı

Antalyaspor'da forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski için Boca Juniors açıklaması resmen geldi. Galatasaray'ın da eski futbolcularından Podolski'nin şu anda Antalyaspor'da beraber oynadığı Arjantinli forvet Gustavo Blanco, ülke basınına çıkan haberleri doğruladı.

Gustavo Blanco, "Podolski ile beraberiz. Kendisine de sordum. Boca Juniors haberlerinin ve ilginin doğru olduğunu söyledi. Antalyaspor'da bir yıl daha kontratı var. Ama ona Buenos Aires'i anlattım. Yaşadığım 5 yılı ve güzellikleri anlattım. Boca Juniors'un ve taraftarının nasıl harika olduğunu anlattım" ifadelerini kullandı.