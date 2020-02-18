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HaberlerAntalyaspor Haberleri Podolski'den ekstra mesai! Takım izinliyken çalışmalarına devam ediyor
18.02.2020 - 15:33 | | DHA

Podolski'den ekstra mesai! Takım izinliyken çalışmalarına devam ediyor

FRAPORT TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, takım izinliyken bile ekstra antrenmanlarla formunu yükseltmeye çalışıyor.

Podolski'den ekstra mesai! Takım izinliyken çalışmalarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un devre arasında renklerine kattığı 34 yaşındaki Lukas Podolski, dün akşam 72'nci dakikada oyuna girdiği Kasımpaşa maçındaki performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Ligde Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında da son 12 dakikada forma giyen yıldız golcü, performansını artırma amacıyla antrenmanlara hız verdi. Kasımpaşa maçının ardından takım arkadaşları soyunma odasına giderken Lukas Podolski, yardımcı antrenör eşliğinde sahada yarım saat kondisyon çalıştı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı sonrası futbolcularına bir gün izin vermesine rağmen, Lukas Podolski, kendi isteği ile antrenmana çıktı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenörler Tahsin Tam ve Dolu Arslan gözetiminde bireysel idman yapan deneyimli futbolcu hızla form tutmayı hedefliyor.

Podolskiden ekstra mesai Takım izinliyken çalışmalarına devam ediyor

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