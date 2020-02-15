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15.02.2020 - 11:41 | | DHA

Podolski'yi tribünden izlemek 5 lira

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın yıldız futbolcu Podoski'ye görev vermesi beklenen maçta biletler 5 liradan başlayan fiyatlara satışa çıktı.

Podolski'yi tribünden izlemek 5 lira

2019- 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Antalya Stadyumu'nda 20.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselip moral bulan kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçını da kazanarak ligde yükselişe geçmeyi istiyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak için mücadele eden Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa'yı yenerek sahasındaki 7 maçtır kazanamama durumunu sona erdirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'un Kasımpaşa maçında Veysel Sarı kart cezası, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekta Kurtuluş ve Adis Jaovic sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Tuna'nın yıldız futbolcu Podolski'ye maçta görev vermesi bekleniyor. Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Kasımpaşa maçında taraftarın tribünleri doldurup, takımı desteklemesi çağrısı yaptı. Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa maçının biletleri, VIP 50, Batı 20, Doğu 10, Kale Arkası 5, Misafir Takım Tribünü 6.5 liradan satışa çıktı.

Podolskiyi tribünden izlemek 5 lira

    'Final niteliğinde bir maç oynayacağız.'
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