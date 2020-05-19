Pogba'nÄ±n abisi Florentin, Sochaux'la anlaÅŸtÄ±

Ä°ngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nÄ±n abisi Florentin Pogba, Fransa 2. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Sochaux'la 3 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki Gineli defans oyuncusu ile gelecek hafta yapÄ±lacak saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan resmi sÃ¶zleÅŸme imzalanacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Bir dÃ¶nem GenÃ§lerbirliÄŸi'nde de oynayan Florentin Pogba, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Atlanta United'da forma giymiÅŸti.

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