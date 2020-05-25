Polonya Futbol Federasyonundan maÃ§lar seyircili oynansÄ±n talebi

Polonya Futbol Federasyonu (PZPN) BaÅŸkanÄ± Zbigniew Boniek, 29 MayÄ±s'ta baÅŸlayacak liglerin seyircili oynanmasÄ± iÃ§in hÃ¼kÃ¼metten talepte bulundu.Â

Polonya'nÄ±n Przeglad Sportowy gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Boniek, "Hepimiz normale dÃ¶nmek istiyoruz. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerini, berberleri, restoranlarÄ±, park ve bahÃ§eleri aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan beri statlarÄ± da aÃ§abileceÄŸimiz fikri geliyor aklÄ±ma." ifadesini kullandÄ±.Â

TribÃ¼nlerin tamamen dolmasÄ±nÄ± istemediklerini ve statlara en fazla 999 taraftarÄ±n alÄ±nabileceÄŸini aktaran Boniek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Federasyonumuz bununla alakalÄ± kurallarÄ± iÃ§eren Ã¶zel bir program hazÄ±rladÄ±. Bu projeyi BaÅŸbakan Mateusz Morawiecki'ye sundum. EÄŸer kabul edilirse ligleri seyircili bitireceÄŸiz. 1000'e yakÄ±n taraftarÄ±n sponsorlarÄ± tekrar statlara Ã§ekeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama ÅŸu anda en Ã¶nemli ÅŸey gÃ¼venliÄŸimiz. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z projenin yeterli gereklilileri taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum."Â

Boniek, projede, stada gelen taraftarlarÄ±n ateÅŸlerinin Ã¶lÃ§Ã¼lmesi, maske takmasÄ± ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konularÄ±nÄ±n Ã¶ncelikleri olduÄŸunu dile getirdi.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 13 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nan Polonya Birinci Futbol Ligi'nin (Ekstraklasa), 29 MayÄ±s'ta tekrar baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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