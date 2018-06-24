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24.06.2018 - 22:45 | | İSTANBUL (AA)

Polonya - Kolombiya: 0-3

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Kolombiya, Polonya'yı 3-0 yenerek 3 puana ulaştı, Polonya ise 0 puanda kaldı.

Polonya - Kolombiya: 0-3
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Polonya - Kolombiya maçından fotoğraflar
Polonya - Kolombiya maçından fotoğraflar
Polonya - Kolombiya maçından fotoğraflar
Polonya - Kolombiya maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

40. dakikada Rodriguez'in sağ kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Mina, topu ağlara göndererek Kolombiya'yı öne geçirdi: 0-1

70. dakikada Quintero'nun pasında ceza alanına giren Falcao, sağ ayağının dışıyla yerden yaptığı vuruşla golü bularak durumu 2-0'a getirdi: 0-2

75. dakikada Rodriguez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Cuadrado, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3

Polonya tamam, Kolombiya devam

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kolombiya, bu galibiyetle puanını 3 yaptı. Grupta iki maç sonunda puan elde edemeyen Polonya'nın ise üst tura çıkma şansı kalmadı.

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POLONYA: 0 - KOLOMBİYA: 3

Stat: Kazan Arena (Rusya)
Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

Polonya: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynski (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Rybus, Zielinski, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski
Teknik Direktör: Adam Nawalka

Kolombiya: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)
Teknik Direktör: Jose Pekerman

Goller: Dk. 40 Yerry Mina, Dk. 70 Radamel Falcao, Dk. 75 Juan Cuadrado (Kolombiya)
Sarı Kartlar: Dk. 61 Jan Bednarek, Dk. 85 Jacek Goralski (Polonya)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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