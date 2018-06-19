Polonya - Senegal: 1-2

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu mücadelesinde Senegal, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.

37. dakikada Senegal öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Niang, Mane'yi pasını gönderdi. Mane, bekletmeden ceza yayı önündeki Gueye'ye pasını verdi. Gueye'nin şutunda, Polonya savunmasında Cionek'e çarpan top ağlara gitti: 0-1

56. dakikada Rybus'un sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Piszczek topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

60. dakikada Senegal farkı 2'ye çıkardı. Tedavisi için kenarda olan Niang'ı farketmeyen Polonya savunmasının kaleciye gönderdiği topu oyuna girer girmez kapan Niang, kaleci Szczesny'yi geçip topu boş kaleye gönderdi: 0-2

86. dakikada Polonya farkı 1'e düşürdü. Grosicki'nin, Senegal yarı sahasının ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa kafayı vuran Krychowiak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

Mücadele Senegal'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

POLONYA: 1 - SENEGAL: 2

Stat: Spartak (Rusya)

Hakemler: Nawaf Shukralla (Bahreyn), Yaser Tulefat (Bahreyn), Taleb Al Marri (Katar)

Polonya: Szczesny, Piszczek (Dk. 83 Bereszynski), Cionek, Pazdan, Rybus, Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski (Dk. 46 Bednarek), Grosicki, Milik (Dk. 73 Kownacki), Lewandowski

Teknik Direktör: Adam Nawalka

Senegal: Khadim Ndiaye, Wague, Koulibaly, Sane, Sabaly, Alfred Ndiaye (Dk. 87 Kouyate), Gueye, Sarr, Mane, Diouf (Dk. 62 Ndoye), Niang (Dk. 76 Konate)

Teknik Direktör: Aliou Cisse

Goller: Dk. 86 Grzegorz Krychowiak (Polonya); Dk. 37 Thiago Cionek (Kendi Kalesine), Dk. 60 Mbaye Niang (Senegal)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Grzegorz Krychowiak (Polonya); Dk. 49 Salif Sane, Dk. 72 Idrissa Gueye (Senegal)

MAÇTAN NOTLAR

Moskova'da Polonya'ya büyük destek

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Polonya ile Senegal arasında oynanan mücadeleye, Avrupa ekibinin taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren Moskova'da Kızıl Meydan'da buluşan Polonyalı taraftarlar, kırmızı-beyaz formaları ve açtıkları bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.

Maç saati yaklaştıkça Spartak Stadı'na doğru yola koyulan Polonyalı taraftarlar, metronun içinde de takımlarına desteği sürdürdü.

Stat etrafında ise coşku, doruğa ulaştı. Çalan müzikler eşliğinde dans eden ve tezahüratlarda bulunan Polonyalılar, taraftar ürünlerinin satıldığı mağazaların önünde de kuyruklar oluşturdu.

Polonyalıların favori futbolcusu ise Bayern Münih forması giyen yıldız golcüleri Robert Lewandowski'ydi. Kırmızı-beyazlı taraftarların büyük çoğunluğu Lewandowski yazılı formalarla karşılaşmayı izlemeye geldi.

Senegalli taraftarlar ise Moskova'da azınlıktaydı. Afrika ekibini desteklemeye gelen taraftarlar da geleneksel kıyafetleri ve müzikleriyle ortama renk kattı.

Senegal'da Dünya Kupası coşkusu

Senegal Milli Takımı'nın da mücadele ettiği Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası, Senegal'de büyük bir coşkuyla izleniyor.

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Senegal'in organizasyondaki ilk maçında Polonya'yı 2-1 yenmesiyle sokaklardaki coşku daha da arttı.

Birçok Senegalli, Polonya maçını birlikte izlemeyi tercih etti. Maçın ardından sokaklara dökülen Senegallilerden Boubou Dembele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın bugün çok güzel oynadığını ve yarı finale gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirterek, "Senegal iyi oynadı ve kazandı, hepimizi mutlu etti." ifadesini kullandı.

Kırmızı, yeşil ve sarı renkli bayrakların süslediği başkent Dakar'daki sokaklarda çok sayıda formalı Senegalli, Dünya Kupası heyecanını yaşıyor.

Seyyar satıcılar da Dünya Kupası coşkusundan yararlanarak bayrak, atkı ve forma satıyor.