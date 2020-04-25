Polonya'da ligler 29 Mayıs'ta başlıyor

Corona virüs salgını nedeniyle dünyada tüm futbol durma noktasına gelmişken flaş bir gelişme yaşandı ve Polonya'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alınırken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ertelenen maçların zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Hollanda Futbol Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini duyururken, Polonya ise hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Bu krarın futbol dünyasında nasıl yorumlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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