Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Portekiz çetesi!
14.10.2019 - 08:00 |

Portekiz çetesi!

Joao Pereira ve Ivanildo Fernandes bir günlük izni aileleriyle birlikte sahil kenarında geçirdi.

Portekiz çetesi!
ABONE OL

Trabzonspor’un Portekizli oyuncuları Joao Pereira ve Ivanildo Fernandes bir günlük izni aileleriyle birlikte sahil kenarında geçirdi. Güzel havayı fırsat bilen bordo-lavili oyuncular, şehrin sokaklarında gezerek stres attı. Bu gezilerini sosyal medya üzerinden paylaşan Pereira, fotoğrafa, “Portekiz Çetesi Trabzon’da” diye yazdı. Pereira bu güzel anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Portekiz çetesi Trabzon sokakları” notunu ekledi.

Marius Sumudica: "Sürekli galibiyeti kaçırıyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başakşehir'in rakibi Kopenhag, Midtjylland'a mağlup oldu!
    Başakşehir'in rakibi Kopenhag, Midtjylland'a mağlup oldu!
  2. Manchester City, FA Cup'ta yarı finale yükseldi!
    Manchester City, FA Cup'ta yarı finale yükseldi!
  3. Marius Sumudica: "Bugün 2 puan kaybettik"
    Marius Sumudica: "Bugün 2 puan kaybettik"
  4. Alba Berlin şampiyon oldu!
    Alba Berlin şampiyon oldu!
  5. Real Madrid zirveye yükseldi!
    Real Madrid zirveye yükseldi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emin Bayram'dan "Van Dijk" sözleri!

Emin Bayram'dan "Van Dijk" sözleri!

Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı!

Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabını kapattı!

Berna Gözbaşı: "Mensah'a teklifler var"

Berna Gözbaşı: "Mensah'a teklifler var"

Fatih Terim'den sakatlık açıklaması!

Fatih Terim'den sakatlık açıklaması!

Sıradaki Haber