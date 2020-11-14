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14.11.2020 - 22:37 |

Portekiz - Fransa: 0-1

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ve Fransa karşı karşıya geldi. Maçı Fransa 1-0 kazanarak grupta lider oldu. N'Golo Kante 356 gün sonra gol attı.

Portekiz - Fransa: 0-1
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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda Portekiz ve Fransa karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fransa 1-0 kazandı ve zirveye oturdu.

Fransa'nın tek golünü 53. dakikada Kante attı.

Fransa bu sonuçla 13 puanla zirvede yer alırken Portekiz 10 puanla 2. sırada kaldı.

A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

 

 

Portekiz - Fransa: 0-1

Sergio Ramos rekor kırdı 

İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı. 

İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu. 

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 

- A Ligi 

3. Grup: Portekiz-Fransa: 0-1, İsveç-Hırvatistan: 2-1 

4. Grup: Almanya-Ukrayna: 3-1, İsviçre-İspanya: 1-1

 

- C Ligi 

1. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Lüksemburg: 2-1, Azerbaycan-Karadağ: 0-0

 
- D Ligi 

1. Grup: Malta-Andorra: 3-1, Letonya-Faroe Adaları: 1-1 

2. Grup: San Marino-Cebelitarık: 0-0 

Portekiz - Fransa: 0-1

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