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25.03.2017 - 00:35 | | AA

Portekiz-Macaristan: 3-0

2018 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Portekiz evinde Macaristan'ı ağırladı. Portekiz maçı 3-0 kazandı.

Portekiz-Macaristan: 3-0
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi.

Lizbon'da oynanan karşılaşmada Portekiz'i galibiyete ulaştıran golleri 32. dakikada Andre Silva ile 36 ve 65. dakikalarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaydetti.

İspanya'nın Real Madrid ekibinde forma giyen Ronaldo, böylece milli takımdaki gol sayısını 70'e çıkardı. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma ise maçta 90 dakika forma giydi.

A Grubu mücadelesinde ise Bulgaristan, ağırladığı Hollanda'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 5. ve 20. dakikalarda Spas Delev attı. Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, müsabakanın ikinci yarısında görev yaptı.

Gruplarda oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Lüksemburg-Fransa: 1-3

Bulgaristan-Hollanda: 2-0

B Grubu:

Portekiz-Macaristan: 3-0

H Grubu:

Belçika-Yunanistan: 1-1

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