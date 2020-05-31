Portekiz ve Danimarka Ligi'nde heyecan başlıyor!

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen futbol ligleri teker teker geri dönmeyi başladı. Avrupa’nın önde gelen ligleri arasında yer alan Bundesliga’nın (Almanya Ligi) ardından Danimarka Süper Ligi ve Portekiz Süper Ligi de Haziran’da futbolseverlerle buluşacağını duyurdu.

2019-20 sezonunda 24 haftası oynanan Portekiz Ligi’nde; Porto 60 puanla rakibinin 1 puan önünde lider durumda bulunurken, son şampiyon Benfica’da 59 puanla ikinci sırada takip ediyordu. Braga’nın 46 puan ile üçüncü sırada olduğu ligde, dördüncü sırada 42 puan ile Sporting CP yer alıyor.

4 Haziran Perşembe günü saat 21:15’te şampiyonluk adayı Benfica, Tondela’yı evinde ağırlayacak. Aynı gün saat 23:15’te ise V.Guimaraes ile Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek.

Portekiz Süper Ligi karşılaşmaları 4 Haziran’dan itibaren S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek.

S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal’da sporseverlerle buluşuyor.

Danimarka Ligi 1 Haziran’da başlıyor

2019-20 sezonunda Danimarka Süper Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’de liderlik koltuğunda 62 puanla FC Midtjylland yer alırken, hemen arkasında 50 puanla FC Copenhagen bulunuyor.

Şampiyonluk adayı FC Midtjylland-AC Horsens ile 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de karşı karşıya geliyor. Süper Ligde ikinci sırada yer alan FC Copenhagen ise 7 Haziran Pazar günü saat 18:00’de Randers FC ile mücadele edecek.

Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye’de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.