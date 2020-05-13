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13.05.2020 - 10:07 | | İSTANBUL (İHA)

Portekiz'de ligler 4 Haziran'da başlıyor

Portekiz Futbol Federasyonu, korona virüs nedeniyle ertelenen Portekiz Ligi'nin 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Portekiz'de ligler 4 Haziran'da başlıyor
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Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı ara verilen futbola dönüş için planlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Portekiz, liglerin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Mart'ta süresiz olarak ertelenen Portekiz Premier Lig'i 4 Haziran'da başlatmayı planlarını duyuruldu.

Lig böylece 25. hafta karşılaşmalarıyla başlamış olacak. Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 60 puan toplayan Porto lider konumunda bulunuyor.

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