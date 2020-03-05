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05.03.2020 - 12:20 |

Porto, Alex Telles için Chelsea'den 46 milyon euro talep etti

Chelsea, Marcos Alonso'nun yerine Porto'dan Alex Telles'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Porto, Telles için Chelsea'den 46 milyon euro talep etti. Londra ekibi transferde ısrarcı...

Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

The Sun'da yer alan habere göre, Chelsea sezon sonunda Milan'a transfer olması beklenen Marcos Alonso'nun yerini Porto'dan Alex Telles ile doldurmayı planlıyor.

Porto, Alex Telles için Chelsea'den 46 milyon euro talep etti. Portekiz ekibinin sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Alex Telles'ten para kazanmak için bu transfere onay vermesi bekleniyor. Chelsea ise pazarlıklarda Porto'dan indirim bekliyor.

Porto, Alex Telles için Chelseaden 46 milyon euro talep etti

Transfer gerçekleşirse Galatasaray 4.6 milyon euro alacak

Alex Telles, 46 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olursa Galatasaray bu transferde 4.6 milyon euro (31 milyon TL) kazanacak. Sarı Kırmızılı ekip Alex Telles'ten gelecek transfer haberine göre yeni sezon için kaynak yaratmış olacak.

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Porto, Alex Telles için Chelseaden 46 milyon euro talep etti

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