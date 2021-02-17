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17.02.2021 - 21:59 |

Porto - Juventus: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçında Porto sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Porto - Juventus: 2-1
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus karşı karşıya geldi.

Dragao Stadı'nda oynanan maçı Porto 2-1 kazanarak ilk maçı kazanmayı başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Porto, maçın henüz 63. saniyesinde Juventus savunmasının atasında Taremi'nin golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi etkili başlayan Porto 46. dakikada Marega ile skoru 2-0 yaptı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Chiesa'nın golüyle Juventus farkı bire indirse de maçı çevirmeyi başaramadı ve maçı Porto 2-1 kazanmayı başardı.

Temsilcimiz Merih Demiral maçın 35. dakikasında Chiellini'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin rövanşı 9 Mart'ta Allianz Stadı'nda oynanacak.

Porto - Juventus: 2-1

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