Porto -Juventus maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Portekiz Ligi'ndeki son 3 maçından beraberlikle ayrılıp 19 hafta sonunda lider Sporting'in 10 puan gerisine düşen Porto, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Son 16 Turu ilk maçına çevirdi. Sağ bek Nanu dışında takımda önemli bir eksik yok. Onun yerine de muhtemelen Wilson Manafa görev yapacaktır. Savunma merkezinde Pepe ile birlikte Chancel Mbemba'yı izleyeceğiz. Hücumda gole en yakın isimler Mehdi Taremi ve Moussa Marega olacak. TD Sergio Conceicao; "Bizim DNA'mızda kazanmak var! Rakipten bağımsız, çıkıp sahaya mücadelemizi vereceğiz ve pozitif bir sonuçla ayrılacağız..." dedi.

Serie A'da son olarak Napoli'ye kaybedip zirve yarışında yara alan Juventus'ta ise Juan Cuadrado deplasman kafilesine dahil edilmedi. Aaron Ramsey ise takımla birlikte Portekiz'e geldi. Arthur Melo da kadroda yok ancak sakatlıklarına rağmen Leonardo Bonucci ve Paulo Dybala kamp kadrosunda yer aldı, durumları maç saati netlik kazanacak. Peki milli oyuncumuz Merih Demiral ilk 11'de başlar mı? İtalyan kaynaklar, son 5 lig maçında sadece 5 dakika süre alabilen genç stoperimizin yedekte bekleyeceğini yazmış durumda... TD Andrea Pirlo, stoper bölgesinde Matthijs de Ligt ve Giorgio Chiellini'yi tercih edecek. Dybala hazır olsa bile riske edilmeyecek, gol bölgesinde Alvaro Morata ve Cristiano Ronaldo olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Porto'nun iç sahada oynadığı son 8 resmi maçın 7'si "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Juventus'un son 9 resmi maçının 7'si "2.5 ALT" bitti.

- İki takım en son Devler Ligi'nin 2016/17 sezonunda, yine aynı turda karşı karşıya gelmişlerdi! İki maçı da Juventus, gol yemeden kazanmıştı...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus kazanır" oldu! %40'lık kesim Portekiz'deki ilk maçta, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarından galibiyet bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.