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07.02.2018 - 11:44 | | AA

Porzingis'in sakatlığı ciddi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, all-star forveti Kristaps Porzingis'in sol diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana geldiğini açıkladı.

Porzingis'in sakatlığı ciddi
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Knicks'ten yapılan açıklamaya göre, Milwaukee Bucks'ı konuk ettikleri maçın 2. çeyreğinde sol dizinden sakatlanan Porzingis'in, ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

22 yaşındaki Letonyalı basketbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. ABD basını, bu tip diz sakatlıklarının iyileşme sürecinin bir yılı bulduğunu hatırlattı.

Bu sezon 22,9 sayı, 6,7 ribaunt ve 2,4 blok ortalamaları yakalayan Porzingis, kariyerinde ilk kez kadrosuna girdiği NBA All-Star maçında oynayamayacak.

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