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31.01.2020 - 13:13 | | İSTANBUL (AA)

Potada derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarınderbi maçta Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek.

Potada derbi heyecanı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması saat 17.30'da başlayacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 8 galibiyetle 8. sırada, Galatasaray Doğa Sigorta ise 12 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-65 yenmişti.

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