Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Potada derbi heyecanı
01.01.2021 - 13:35 |

Potada derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Potada derbi heyecanı
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Potada derbi heyecanı

Beşiktaşlı futbolculara büyük sürpriz!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İmza için şehre gidiyor!
    İmza için şehre gidiyor!
  2. Futbol camiasından yeni yıl mesajları
    Futbol camiasından yeni yıl mesajları
  3. Potada derbi heyecanı
    Potada derbi heyecanı
  4. Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
    Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
  5. Zinckernagel resmen açıklandı!
    Zinckernagel resmen açıklandı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Omar Elabdellaoui kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu nasıl?

Omar Elabdellaoui kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu nasıl?

Rıza Çalımbay: Hakemler biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur

Rıza Çalımbay: Hakemler biraz daha yapıcı ve olgun olurlarsa her şey daha iyi olur

Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı: Beni aradı...

Marius Sumudica'dan Fatih Terim itirafı: Beni aradı...

Ertuğrul Sağlam: 2020’den puansal olarak istediğimizi aldık

Ertuğrul Sağlam: 2020’den puansal olarak istediğimizi aldık

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet