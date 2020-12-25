Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Potada dev randevu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
25.12.2020 - 11:04 | | İSTANBUL (AA) -

Potada dev randevu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Potada dev randevu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 15.15'te başlayacak.

Ligde oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko haftaya lider girdi. Oynadığı 11 maçı da kazanan Anadolu Efes ise ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.

Potada dev randevu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

 

Ryan Donk tek el smaç bastı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. G.Saray'da flaş Falcao gelişmesi!
    G.Saray'da flaş Falcao gelişmesi!
  2. Gaziantep FK'nin gözü Alanyaspor'da
    Gaziantep FK'nin gözü Alanyaspor'da
  3. Yeni Malatyaspor pes etmiyor
    Yeni Malatyaspor pes etmiyor
  4. Denizlispor'dan anlamlı kampanya
    Denizlispor'dan anlamlı kampanya
  5. Adana Demirspor'da hedef 3'te 3
    Adana Demirspor'da hedef 3'te 3



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de eksikler geniş kadroyu kısıtladı

Fenerbahçe'de eksikler geniş kadroyu kısıtladı

Harden, Trail Blazers maçında forma giyebilecek

Harden, Trail Blazers maçında forma giyebilecek

Potada dev randevu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Potada dev randevu: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko

Amilton ve Veysel cezalı duruma düştü

Amilton ve Veysel cezalı duruma düştü  

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet