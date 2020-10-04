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04.10.2020 - 07:00 |

Potada iki derbi birden! Beşiktaş - Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray’ı konuk edecek

Potada iki derbi birden! Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
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Basketbolda bugün hem erkeklerde hem kadınlarda derbi heyecanı yaşanacak. ING Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma 20.00’de başlayacak. Basketbolda bugün hem erkeklerde hem kadınlarda derbi heyecanı yaşanacak. ING Basketbol Süper Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma 20.00’de başlayacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray’ı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma 14.00’te başlayacak ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.

Potada iki derbi birden Beşiktaş - Fenerbahçe Beko

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