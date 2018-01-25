Potanın parlayan genç yetenekleri

Basketbolda 2017-2018 sezonunda genç yaşlarına rağmen üstün performanslarıyla takımlarını sırtlayan yetenekli oyuncular, taraftarların beğenisini topluyor.

NBA'de Philadelphia 76ers'tan Ben Simmoms, Utah Jazz'dan Donovan Mitchell ve Los Angeles Lakers'tan Lonzo Ball; THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen Luka Doncic ve Hırvatistan ekibi Cedevita Zagreb'in oyuncusu Dzanan Musa, bu sezonki performanslarıyla parmak ısırtıyor.



Henüz ilk sezonunu geçirmesine rağmen NBA'de takımına büyük katkılar sağlayan genç yetenekler arasında ilk sırada, Philadelphia 76ers tarafından bu sezonun draftında ilk seçilen Avustralyalı oyuncu Ben Simmons yer alıyor.



Simmons, Sixers'ı sırtlıyor

Geçen yıl Doğu Konferansı'nı 14'üncü sırada tamamlayan Philadelphia 76ers'ın bu sezonun play-off adayları arasında adı geçmesine, performansıyla önemli katkı sağlayan 21 yaşındaki Simmons, oyunun her yönünü oynayabiliyor.



NBA'deki çaylak sezonunda 16,4 sayı, 8,1 ribaunt, 7,4 asist ve 1,8 top çalma ortalaması yakalayan Ben Simmons, bu sezon şimdiden birçok maçta "triple-double" yaparak taraftarın sevgisini kazandı.



Bu sezon 5 kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan Avustralyalı basketbolcu, Oscar Robertson (26 kez) ve Magic Johnson'dan (7) sonra NBA'deki ilk yılında en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.



Ligin ilk 10 maçında 170 sayı, 100 ribaunt ve 80 asist barajını geçen ilk NBA oyuncusu olmayı başaran Avustralyalı oyuncu, birçok tecrübeli ve yıldız oyuncuyu da performansıyla şimdiden geride bırakmayı başardı.



Bir maçta 41 sayı attı

Utah Jazz'ın 21 yaşındaki çaylağı Donovan Mitchell de istatistikleriyle takımının vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. 21 yaşındaki şutör, bu sezon 19,1 sayı, 3,4 asist, 3,4 ribaunt ve 1,5 top çalma performansı gösterdi.



Bu sezon Denver Nuggets tarafından 13'üncü sırada draft edilmesinin ardından Utah Jazz'a takas edilen Mitchell, takımının New Orleans Pelicans'ı 114-108 yendiği lig maçında rakip potaya 41 sayı gönderdi.



Performansıyla Blake Griffin'in ardından çaylak sezonunda 40 sayı barajını geçen ikinci oyuncu unvanını elde eden ABD'li yetenek, taraftarına gelecek günler için umut dağıttı.



Ball'dan beklenti büyük

NBA 2017 Draftı'nda Los Angeles Lakers tarafından ikinci sırada seçilen 20 yaşındaki Lonzo Ball da bu sezon skor olarak henüz istenilen seviyeye ulaşamasa da saha içindeki çok yönlü oyun stiliyle umut vadediyor.



Oyun kurucu göreviyle sahaya çıkan ve bu sezon 36 maçta 10,2 sayı ve 7,1 asistle oynayan Ball, ekstra savunma yönü sayesinde 7,1 ribaunt ortalaması da yakaladı.



Ball, Los Angeles Lakers'ın Milwauke Bucks'a 98-90 kaybettiği maçta 19 sayı, 13 asist ve 12 ribauntla oynayarak NBA tarihinde en genç (20 yaş 15 gün) "triple-double" yapan oyuncu unvanını Lebron James'ten aldı.



Doncic her gün daha da parlıyor

Avrupa basketbolunun son dönemde parlayan en önemli oyuncusu olarak öne çıkan Real Madridli Luka Doncic, henüz 18 yaşında olmasına rağmen bu sezonki performansıyla izleyenleri büyülüyor.



THY Avrupa Ligi'nde 19 maçta da forma giyen Sloven basketbolcu 17,3 sayı, 5,4 ribaunt, 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamasıyla takımına şimdiden büyük katkı sağladı.



Bu sezon 24,1 verimlilik puanı ortalamasıyla THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi oyuncu adayları arasında açık ara farkla lider konumda bulunan Doncic, 11. haftada Real Madrid'in konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 92-83 yenildiği maçta rakip potaya 33 sayı bırakarak kariyer rekorunu kırdı.



Basketbol eğitimini ilk olarak babası eski oyuncu Sasa'dan alan Luka Doncic, ülkesinin Union Olimpija takımının altyapısında forma giydi. Kısa sürede üstün yetenekleriyle adından söz ettiren ve Roma'da düzenlenen 13 Yaş Altı Şampiyonası'nın finalinde Lazio karşısında 54 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Sloven oyuncu, Real Madrid'in dikkatini çekmekte zorlanmadı.



İspanya temsilcisi ile henüz 12 yaşındayken 5 yıllık sözleşme yapan Doncic, yüksek performansını burada da devam ettirdi. Kısa süre içinde A takımı ile antrenmanlara başlayan Sloven oyuncu, ilk profesyonel lig maçına henüz 16 yaşındayken Unicaja karşısında çıktı ve İspanya'da üst ligde oynayan en genç basketbolcu unvanını aldı.



Geçen sezonki performansıyla THY Avrupa Ligi'nin yükselen yıldızı seçilen Doncic, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kupaya ulaşarak tarihinde bir ilki gerçekleştiren Slovenya'nın göze çarpan oyuncuları arasında yer aldı.



Genç yaşına rağmen Real Madrid'in ve Slovenya Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncusu konumuna gelen Doncic, şimdiden 2018 NBA Draftı'nın en önemli adayı olarak gösteriliyor.



Musa hızla yükseliyor

Hırvatistan ekibi Cedevita Zagreb'de forma giyen Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'nın da geleceğin yıldız basketbolcuları arasına adını yazdırması bekleniyor.



ULEB Avrupa Kupası'nda bu sezon 14 maçta forma giyen ve 10,6 sayı ortalaması tutturan 18 yaşındaki oyun kurucu, her geçen gün performansını artırarak önemli bir isim olma yolunda basamakları hızla çıkıyor.



Bosna Hersek'in Bihac kentinde dünyaya gelen ve altyapı eğitimini ülkesinde alan Musa, Cedevita Zagreb tarafından keşfedilerek 2014'te Hırvatistan'a gitti. O yıl düzenlenen 16 Yaş Altı FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek formasıyla 23 sayı ortalaması tutturan Dzanan Musa, ertesi yıl aynı şampiyonada bu kez 23,3 sayı, 9 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasına çıkarak takımının şampiyonluğunda başrolü oynadı.



2016 FIBA 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Tayvan potasına 50 sayı atarak turnuvanın bir maçtaki en skorer isimi olmayı başaran Bosna Hersekli basketbolcu, organizasyonu 34 sayı, 8,1 ribaunt ve 3 asist ortalamasıyla tamamladı. Bu başarılarının ardından kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Musa'nın, 2018 NBA Draftı'na katılması bekleniyor.



