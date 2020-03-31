Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Potansiyel tehlike Karius
31.03.2020 - 07:00 |

Potansiyel tehlike Karius

Tüm takıma ve idarecilere koronavirüs için acil test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, en çok Loris Karius’un test sonuçlarında tedirginlik yaşadı.

SERDAR SARIDAĞ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’de koronavirüs tespit edilmesi üzerine tüm takıma ve idarecilere acil test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, en çok Loris Karius’un test sonuçlarında tedirginlik yaşadı.

Performansı nedeniyle geldiği günden bu yana eleştiri oklarına hedef olan 26 yaşındaki file bekçisinde korkulan olmadı.

Derbiden sonra Almanya’ya giden ve bir kaç gün kalan Karius’un test sonuçlarının da negatif çıkmasına rağmen, bu oyuncunun durumu yakından takip edildi. Karius’un hijyene dikkat ettiği ve insanlarla temastan kaçındığı öğrenildi. Soğuk yapısı nedeniyle insanlarla yakın temas kurmayan Karius’un, virüs kapmadan dönmüş olması yönetimi ve teknik heyeti bir hayli rahatlattı.

Potansiyel tehlike Karius

Potansiyel tehlike Karius

Inter kadın futbol takımı tuvelet kağıdı sektirme akımına uymadı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Puyol ve Xavi'den Barcelona'nın maaş kesintisi destek

Puyol ve Xavi'den Barcelona'nın maaş kesintisi destek

Muslera ve eşi Patricia'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği!

Muslera ve eşi Patricia'dan Gazi Üniversitesi'ne ekipman desteği!

Pogba, karantina günlerini anlattı!

Pogba, karantina günlerini anlattı!

Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı

Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı

Sıradaki Haber